Як повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу КМДА, киян закликають відмовитися від візиту на кладовище до того, як у місті стане безпечніше.

"Традиційно після Великодня в Україні проходять поминальні дні, українці вшановують пам'ять померлих родичів і близьких, відвідуючи кладовища. Нагадую, що на території України, і в Києві, зокрема, продовжує діяти воєнний стан. З початку військових дій столиця неодноразово піддавалася ракетним ударам, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Є факти обстрілів і територій кладовищ", - повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У КМДА також закликали не створювати скупчення людей в ці дні на територіях кладовищ, не наражати на небезпеку себе і своїх близьких.

Нагадаємо, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що в урядовому кварталі Києва правоохоронці досі знаходять заміновані автомобілі.

"Мало ж хто знає, але я розповім - досі в урядовому кварталі знаходять заміновані машини, розтяжки, сліди всяких нехороших людей, які хочуть там де-небудь проникнути. Тобто це кожен день, досі, зараз", - розповів Арестович.

Також повідомлялося, що при демонтажі фігур робітників під Аркою Дружби народів сталося непередбачене. У соцмережах тут же заговорили про поганий знак для росіян.

Крім того Politeka.net писала, що в Ірпені на Київщині мародери жбурнули у жінок гранату.