Столиця продовжує жити в умовах воєнного стану. Незважаючи на те, що війська країни-агресора відступили від Києва, загроза для столиці все ще залишається. Про це повідомили в прес-службі Київської військової адміністрації.

Уточнюється , що помітно пожвавилося життя столиці, все більше людей на вулицях, машин на дорогах - але загроза для Києва все ще зберігається.

"Загроза для Києва не зникла! Вчорашні ракетні удари є підтвердженням. Враховуючи останні події, пов'язані з пожежами на нафтобазах, підривами складів боєприпасів на території Росії, а також риторикою путінських пропагандистів, можна сказати, що така загроза навпаки зросла"– попередили киян і жителів столиці в КВА.

У Київській військовій адміністрації закликали категорично не повертатися студентів, жінок з маленькими дітьми, а також людей похилого віку.

Нагадаємо, різко збільшилася кількість постраждалих в результаті обстрілу центру Києва.

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