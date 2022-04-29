Столиця продовжує жити в умовах воєнного стану. Незважаючи на те, що війська країни-агресора відступили від Києва, загроза для столиці все ще залишається. Про це повідомили в прес-службі Київської військової адміністрації.
Уточнюється , що помітно пожвавилося життя столиці, все більше людей на вулицях, машин на дорогах - але загроза для Києва все ще зберігається.
"Загроза для Києва не зникла! Вчорашні ракетні удари є підтвердженням. Враховуючи останні події, пов'язані з пожежами на нафтобазах, підривами складів боєприпасів на території Росії, а також риторикою путінських пропагандистів, можна сказати, що така загроза навпаки зросла"– попередили киян і жителів столиці в КВА.
Загроза з Придністров'я: яку мету переслідують окупанти
Сили ЗСУ наносять контрудари, де зараз йдуть запеклі бої: "Вже неможливо відновити воду, світло і газ"
"Палять в недозволеному місці?": в Донецьку горить нафтобаза, з'явилися кадри
Авіація рф розбомбила госпіталь на території "Азовсталі", є жертви і поранені: відео з місця
"Захід нарешті зрозумів, хто такий Путін": Арестович розкрив, чим завершиться війна з рф
У Київській військовій адміністрації закликали категорично не повертатися студентів, жінок з маленькими дітьми, а також людей похилого віку.
Нагадаємо, різко збільшилася кількість постраждалих в результаті обстрілу центру Києва.
Як повідомляла Politeka, орки вдарили ракетами по центру Києва, Кличко і ДСНС повідомили подробиці.
Також Politeka писала, як зараз виглядає затоплене село на Київщині, яке зупинило окупантів.