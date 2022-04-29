В результаті ракетного удару по житловому будинку в Шевченківському районі Києва загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.

Про це, як пише Politeka.net, на своїй сторінці у Facebook повідомив її колега Олександр Демченко.

"Це маленька машинка віри Гирич - моєї колеги з Радіо Свобода. На ній пару років тому вона возила нас в Немішаєве, розповідати, як шукати інформацію на окупованих територіях.

Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила в її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її тільки зранку.

Я особисто не злий і не хочу плакати, тому що це повинно було б повторюватися кожен день. Я просто незнаю як розповісти, якої чудесної людини більше немає", - написав Демченко, опублікувавши фото її автомобіля під будинком, куди прилетіли ракети.

Новина про загибель Гирич також приголомшила радника голови МВС Антона Геращенка.

"Боже мій! Я знав особисто Віру Гирич, журналістку Радіо Свобода, яка була вчора вбита путінською ракетою. Всі ці два місяці війни ми були з нею на зв'язку. Вона просила мене давати коментарі, просила включитися в ефіри. Ненавиділа Путіна всією душею. Приношу мої співчуття рідним та близьким Віри", - написав Геращенко у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, російські ракети, які імовірно були випущені з території окупованого Криму, потрапили в житловий будинок у столиці ввечері 28 квітня. Спочатку повідомлялося про шість постраждалих, до ранку 29 квітня з'явилася інформація про десять.

Однак незабаром мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед завалів було виявлено тіло.

Також Politeka.net повідомляла, що у Київській області практично щодня фіксуються трагічні випадки через залишені окупантами міни.

Крім того Politeka.net писала, що загроза для Києва все ще залишається.