Радник керівника офісу Президента Олексій Арестович показав на своїй сторінці в Фейсбук фото ґвалтівників з Бучі. Маніяки і вбивці не носять кашкет з відповідним написом, розпізнати таких людей непросто.
Він зазначив, що тільки на обличчях деяких окупантів можна побачити схильність до девіантної поведінки і сліди сильних психотравм.
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Решта ж солдат здаються "звичайними хлопцями". Саме тому, вказав Арестович, людям важливо зрозуміти, що вбивці і садисти не носять кашкети з відповідними написами. Зовні такі люди нічим не відрізняються від інших.
Також він зазначив, що після скоєних звірств ґвалтівники не ходять вулицями з закривавленими руками. Вони спокійно йдуть займатися своїми повсякденними справами.
Саме тому українцям, які опинилися на тимчасово окупованих рф територіях, не варто навіть намагатися налагодити контакт з військовими країни-агресора. Будь-який з таких "визволителів" може виявитися маніяком і вбивцею.
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