Оголошено I рівень небезпеки: Київщину "підморозить", деталі прогнозу

У Київській області очікуються заморозки, у зв'язку з чим оголошено I рівень небезпеки - жовтий.

Про це, як пише Politeka.net, передає в Укргідрометцентрі.

"5-6 травня вночі по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°" - йдеться в повідомленні.

Також синоптики звертає увагу на те, що в самому Києві заморозків не очікується.

У свою чергу синоптик Наталка Діденко повідомила, що протягом дня в середу, 4 травня, температура буде +14+17.

"Тепліше, до легкого літа, буде на Сході та Півдні України, +17+22 градуси. Дещо свіжішим виявиться повітря в північних і північно-східних областях, +12+16 градусів. Ночі все ж-холодні, в найближчу передбачається +5+9 градусів. А ось парочка наступних ночей побудуть ще й з невеликими заморозками в більшості областей України, крім південної частини", - повідомила Діденко.

Синоптик також зазначила, що атмосферний фронт буде проходити завтра по території України і принесе, незважаючи на військову термінологію - фронт, зовсім мирні дощ і місцями грозу в центральні, західні області, Харківщину, Одещину і Миколаївщину.

"Гроза може викликати додатковий стрес від звуку грому - зважайте прогноз погоди", - попередила Діденко.

У той же час на півночі істотних опадів не очікується - "максимум кілька крапель".

На південному сході України переважатиме суха погода.

У центральних областях 4 травня може бути сильний вітер переважно північного напрямку.

У Києві середа трохи посвіжіє, вдень очікується близько + 15 градусів. Вночі буде близько +5 + 7 градусів.

"А ось в нічні години 5 і 6 травня можливі в околицях заморозки. Дощу завтра в столиці якогось серйозного не передбачається", - уточнила синоптик.

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