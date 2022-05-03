Двох мешканців Київщини арештували за підозрою в співпраці з російськими окупантами.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура
За даними слідства, у період окупації села Бабинці Бучанського району чоловік і жінка добровільно надали військовослужбовцям ЗС РФ житло.
Підозрювані забезпечували їх продуктами харчування. Також вони надавали окупантам інформацію стосовно місцевих мешканців, використовуючи її, росіяни грабували будинки людей.
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Крім того, чоловік показав окупантам маршрут до основних транспортних шляхів регіону.
Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
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