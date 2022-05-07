Окупанти не відмовилися від ідеї захопити Київ. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в інтерв’ю НВ.

«Мета була і залишається: захопити серце України — столицю. Ми не повинні про це забувати. Питання в іншому: зможуть вони чи ні? Даю чітку відповідь: ніколи», - заявив мер.

Кличко додав, що хоч окупанти і змінили тактику, однак знову зазнають невдачі.

«Вони зараз змінили тактику: якщо їм проковтнути все цілком не вдалося, хочуть [тепер поступово це зробити], крок за кроком. Зараз [росіяни] перекинули багато сил на схід країни, де тривають запеклі бої. Але і це їм не вдається і, переконаний, що не вдасться, тому що такої мотивації, як у наших хлопців, ні у кого не може бути. Ми захищаємо наших дітей і наше майбутнє», - наголосив мер Києва.

Кличко зазначив, що військові роблять все, щоб дати відсіч окупантам, якщо вони зважаться на штурм Києва.

«Щодо заходів безпеки у нашому місті. Спілкуюся з нашими військовими і можу сказати, що вони працюють достатньо системно для того, щоб забезпечити те, щоб будь-яка наступна спроба, якщо така буде, не була в жодному разі реалізована. Якщо в когось бажання буде, зуби ми йому точно обламаємо», - заявив мер столиці.

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