Окупанти не відмовилися від ідеї захопити Київ. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в інтерв’ю НВ.
«Мета була і залишається: захопити серце України — столицю. Ми не повинні про це забувати. Питання в іншому: зможуть вони чи ні? Даю чітку відповідь: ніколи», - заявив мер.
Кличко додав, що хоч окупанти і змінили тактику, однак знову зазнають невдачі.
«Вони зараз змінили тактику: якщо їм проковтнути все цілком не вдалося, хочуть [тепер поступово це зробити], крок за кроком. Зараз [росіяни] перекинули багато сил на схід країни, де тривають запеклі бої. Але і це їм не вдається і, переконаний, що не вдасться, тому що такої мотивації, як у наших хлопців, ні у кого не може бути. Ми захищаємо наших дітей і наше майбутнє», - наголосив мер Києва.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
"Ми будемо разом": Лукашенко знайшов нову загрозу і почав марити про об'єднання України з рф
У ЗСУ вкрали гуманітарні карети швидкої допомоги: деталі кричущого випадку
Філатов гнівно висловився про атаку Амурського мосту: "Ми і так вас прокляли на сотні років вперед"
Рада збільшує штрафи: за що українцям доведеться заплатити до 5 100 гривень
Кличко зазначив, що військові роблять все, щоб дати відсіч окупантам, якщо вони зважаться на штурм Києва.
«Щодо заходів безпеки у нашому місті. Спілкуюся з нашими військовими і можу сказати, що вони працюють достатньо системно для того, щоб забезпечити те, щоб будь-яка наступна спроба, якщо така буде, не була в жодному разі реалізована. Якщо в когось бажання буде, зуби ми йому точно обламаємо», - заявив мер столиці.
Нагадаємо, Кличко назвав найнебезпечніші райони Києва: «Не тільки мінування, а і…»
Як повідомляла Politeka, залізничне сполучення запустили під Києвом, відновлено важливий міст: «Сьогодні вперше за…»
Також Politeka писала, що у центрі Києва поставили пам'ятник путіну з товстим натяком, фото: "Хай буде так"