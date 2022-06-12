На в’їзді до Києва правоохоронці затримали мешканця Горлівки Донецької області.

У багажнику його авто правоохоронці знайшли залишки сухпайків РФ. Про це повідомляє ДПСУ.

"На в’їзді до столиці прикордонники затримали прихильника російської армії. У переписці зі своїм однодумцем із так званої ДНР, уродженець Горлівки підтримує дії загарбників, обмінюється фото та відеофайлами обстрілів.

А ще запевняє, що за пляшку мгб-шного спирту продасть батьківщину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мешканка Ірпеня допомагала окупантам мародерити: з'явилися фото "трофеїв".

Крім того, Politeka писала, що окупанти намагалися прорватися до Києва на вертольоті.

У свою чергу київська влада оцінила загрозу нового штурму столиці.