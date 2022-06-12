На в’їзді до Києва правоохоронці затримали мешканця Горлівки Донецької області.
У багажнику його авто правоохоронці знайшли залишки сухпайків РФ. Про це повідомляє ДПСУ.
"На в’їзді до столиці прикордонники затримали прихильника російської армії. У переписці зі своїм однодумцем із так званої ДНР, уродженець Горлівки підтримує дії загарбників, обмінюється фото та відеофайлами обстрілів.
А ще запевняє, що за пляшку мгб-шного спирту продасть батьківщину", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, мешканка Ірпеня допомагала окупантам мародерити: з'явилися фото "трофеїв".
Крім того, Politeka писала, що окупанти намагалися прорватися до Києва на вертольоті.
У свою чергу київська влада оцінила загрозу нового штурму столиці.