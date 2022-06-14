Більш того - у дописах зазначається, що навіть чистити зуби та мити фрукти і овочі необхідно винятково кип’яченою водою.
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на КМДА – ця інформація не відповідає дійсності.
«Якість водопровідної води у Києві відповідає санітарним нормам. Інформація про холерну паличку – фейк. інформація НЕ відповідає дійсності і, скоріше за все, спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення», - запевнили в КМДА.
Також зазначається, що якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності. Жодних відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 наразі немає, тому водопровідна вода цілком безпечна.
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Додамо, що раніше стало відомо, що у Києві перевірили якість води на пляжах.
Так, із 13 перевірених пляжів – лише на "Золотому" вода відповідає всім нормам.
Найбільш небезпечні показники мають: "Галерний", "Пуща-Водиця", "Радуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина".
Там виявили перевищення за бактеріологічними показниками та допустимими концентраціями шкідливих хімічних речовин.
Нагадаємо, сканери на вході вокзалу в Києві призвели до величезних черг, українці спізнюються на потяги.
Крім того, Politeka писала, що окупанти намагалися прорватися до Києва на вертольоті.
У свою чергу київська влада оцінила загрозу нового штурму столиці.