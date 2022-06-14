Про це, як пише Politeka.net, повідомила громадська організація "Захистимо Протасів Яр".

«Важкі дні... Підтвердилась страшна новина… Ромчик був кращим з нас, відчайдухом, який завжди був першим в будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був в розвіддозорі в складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання», - йдеться у повідомленні.

Ратушний був участником Революції Гідності, громадським активістом, очолював ГО «Захистимо Протасів яр». З першого дня повномасштабного російського вторгнення Ратушний брав участь в боях під Києвов, а потім вже в складі 93 омбр «Холодний яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

5 липня Ромі мало б виповнитися 25. Новина про його загибель приголомшила українців.

«Вічна пам'ять герою. Просто немає слів. Йдуть найкращі», «Був знайомий особисто, світла, розумна Людина. Рашисти вбивають наше майбутне. Світла пам`ять. Герої не вмирають», «Я почула це 9 червня і не хотіла в це вірити. Ніяк. Чому ця грьобана війна забирає квіт нації? Дійсно найкращих ….», «Боже, як шкода... Царство Небесне...», «Боже, який біль», - пишуть у коментарях користувачі Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки.

Крім того, Politeka писала, що окупанти намагалися прорватися до Києва на вертольоті.

У свою чергу київська влада оцінила загрозу нового штурму столиці.