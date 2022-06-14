Київ охороняє 40-ва бригада тактичної авіації, саме звідти пішов узагальнений образ Привида Києва.

Про це розповів на брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Відео брифінгу наводить “Укрінформ”.

За словами речника, саме ці військові льотчики прийняли на себе в перші два тижні війни важкі удари задля захисту столиці. Противник тоді переважав у повітряних боях 1:6 – 1:10.

“Київ охороняє 40 бригада тактичної авіації, саме звідти йде загальний образ “Привид Києва”, саме ці військові льотчики взяли на себе у перші два тижні війни важкі удари по захисту столиці. Противник тоді переважав у повітряних боях 1 до 6-10“, – розповів Ігнат.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки.

Крім того, Politeka писала, що окупанти намагалися прорватися до Києва на вертольоті.

У свою чергу київська влада оцінила загрозу нового штурму столиці.