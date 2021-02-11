Самолет «Руслан» эффектно взлетел с заснеженного аэродрома под Киевом
Самый большой грузовой самолет в мире Ан-124-100-150 "Руслан" совершил демонстрационный полет с аэродрома "Гостомель" в Киевской области.
Видео впечатляющего полета размещено на странице Facebook.
"Вылет самолета Antonov Airlines с заснеженного аэродрома Киев-Антонов-2", – подписано видео.
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На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.
Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.
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