Проспект Бандеры в Киеве снова станет Московским
Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михайла Омеляновича-Павленко.
Об этом написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.
Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.
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Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.
На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.
Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.
Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".
Как сообщала Politeka, вакцинация от вируса на Киевщине: названо число людей, которые получат прививку первым делом.
Также сообщалось, что киевляне придумали, как извлечь пользу из снегопадов: Андреевский спуск стал "горнолыжным курортом", видео.