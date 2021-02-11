Проспект Бандеры в Киеве снова станет Московским

Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михайла Омеляновича-Павленко.

Об этом написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.

Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.

На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.

Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.

Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".

Как сообщала Politeka, вакцинация от вируса на Киевщине: названо число людей, которые получат прививку первым делом.

Также сообщалось, что киевляне придумали, как извлечь пользу из снегопадов: Андреевский спуск стал "горнолыжным курортом", видео.