В Киеве воры украли имущество ресторана в центре города

Об этом передает Киев Оперативный.

Ночью в Киеве на улице Жилянской произошла кража имущества ресторана.

Гирлянда, украшавшая здание ресторана, была похищена тремя неизвестными в защитных масках.

По оценкам владельцев ресторана, ущерб от кражи составляет 70 тыс. гривен.

На данный момент злоумышленников ищет полиция. Момент кражи попал на видео.

Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.

На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.

Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.

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