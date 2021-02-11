В Киевской области перевернулся микроавтобус с людьми

Как сообщает Патрульная полиция, 9 февраля около 20: 00 на перекрестке в микрорайон Нестеровка в Борисполе произошла авария с участием автобуса и микроавтобуса.

57-летний водитель автобуса нарушил ПДД и выехал на автодорогу, не уступив дорогу 34-летнему водителю микроавтобуса.

Водитель Mercedes, чтобы не допустить столкновения, совершил маневр и съехал в кювет.

Ранее мы писали, в Киеве воры украли имущество ресторана в центре города

Ночью в Киеве на улице Жилянской произошла кража имущества ресторана.

Гирлянда, украшавшая здание ресторана, была похищена тремя неизвестными в защитных масках.

По оценкам владельцев ресторана, ущерб от кражи составляет 70 тыс. гривен.

На данный момент злоумышленников ищет полиция. Момент кражи попал на видео.

Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".

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