В Киеве пропал мужчина, страдающий потерей памяти
Как сообщают в "Киеве оперативном", Красножона Алексея Леонидовича последний раз видели возле заправки KLO, что на пр.Бажана. Двигался он в сторону станции метро Позняки от станции метро Осокорки.
Мужчина был одет в чёрную дублёнку, на голове шапка-ушанка (меховая, чёрного цвета), синие джинсы. Рост пропавшего 170 см.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем мужчине, сообщите по номеру - 0668489880, или на 102.
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Ранее мы писали, в Киеве воры украли имущество ресторана в центре города
Ночью в Киеве на улице Жилянской произошла кража имущества ресторана.
Гирлянда, украшавшая здание ресторана, была похищена тремя неизвестными в защитных масках.
По оценкам владельцев ресторана, ущерб от кражи составляет 70 тыс. гривен.
На данный момент злоумышленников ищет полиция. Момент кражи попал на видео.
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