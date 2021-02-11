В Киеве пропал мужчина, страдающий потерей памяти

Как сообщают в "Киеве оперативном", Красножона Алексея Леонидовича последний раз видели возле заправки KLO, что на пр.Бажана. Двигался он в сторону станции метро Позняки от станции метро Осокорки.

Мужчина был одет в чёрную дублёнку, на голове шапка-ушанка (меховая, чёрного цвета), синие джинсы. Рост пропавшего 170 см.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем мужчине, сообщите по номеру - 0668489880, или на 102.

Ранее мы писали, в Киеве воры украли имущество ресторана в центре города

Ночью в Киеве на улице Жилянской произошла кража имущества ресторана.

Гирлянда, украшавшая здание ресторана, была похищена тремя неизвестными в защитных масках.

По оценкам владельцев ресторана, ущерб от кражи составляет 70 тыс. гривен.

На данный момент злоумышленников ищет полиция. Момент кражи попал на видео.

Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".

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