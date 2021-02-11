Киевлянин 20 лет сносил мусор в 2-комнатную квартиру

Мужчина жил со своей матерью, которая в конце концов не выдержала и обратилась в полицию и коммунальные службы, чтобы освободить помещение, передает "Киев медиа".

"Она является владелицей и сообщила о том, что ее сын по имени Евгений постоянно стягивает мусор в квартиру. Мать против, чтобы сын собирал мусор», – рассказал участковый офицер Голосеевского управления полиции.

Для освобождения квартиры от хлама, матери мужчины пришлось вызвать полицию.

Соседи любителя хлама давно жалуются на антисанитарию, тараканов и крыс, которые разводятся в его квартире, запах из жилища также не был редкостью.

Ранее мы писали, что в Киеве пропал мужчина, страдающий потерей памяти.

Как сообщают в "Киеве оперативном", Красножона Алексея Леонидовича последний раз видели возле заправки KLO, что на пр.Бажана. Двигался он в сторону станции метро Позняки от станции метро Осокорки.

Мужчина был одет в чёрную дублёнку, на голове шапка-ушанка (меховая, чёрного цвета), синие джинсы. Рост пропавшего 170 см.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем мужчине, сообщите по номеру - 0668489880, или на 102.

Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".

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