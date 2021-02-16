В центре Киева мужчину, который был зашел в кафе с маленькими детьми, ударили ножом в грудь

Так, на бульваре Дружбы Народов 14 февраля, 45-летний киевлянин с детьми зашли в кафе. В тот момент там находились двое выпивших местных жителей, передает "Обозреватель".

Между ними и отцом двух детей возник спор из-за ношения медицинской маски.

Потом один из пьяных мужчин достал нож и ударил им в грудь оппонента.

"Пострадавший легко отделался, так как буйный посетитель кафе использовал против него перочинный нож – потому ранение легкое", – сообщили в больнице.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за возгорания было ограничено движение транспорта на улицах Академика Вильямса и Маршала Конева. Пожар возник в одной из квартир на 4 этаже 22-этажного жилого дома на общей площади 70 кв. м.

Сложность тушения пожара заключалась в том, что подъезд к дому был запаркован частными автомобилями. Спасателям совместно с жителями пришлось их отбуксовывать.

Напомним, под Киевом пожар унес жизнь мамы и дочки, фото: "успела вывести на улицу ребенка, но...".

Ранее Politeka сообщала, что детский сад загорелся в Киеве, малышей эвакуируют из задымленного здания: первые кадры с места ЧП.

Также Politeka писала, что центр Киева в дыму, мощный пожар охватил историческое здание: кадры с места происшествия.