В центре Киева мужчину, который был зашел в кафе с маленькими детьми, ударили ножом в грудь
Так, на бульваре Дружбы Народов 14 февраля, 45-летний киевлянин с детьми зашли в кафе. В тот момент там находились двое выпивших местных жителей, передает "Обозреватель".
Между ними и отцом двух детей возник спор из-за ношения медицинской маски.
Потом один из пьяных мужчин достал нож и ударил им в грудь оппонента.
"Пострадавший легко отделался, так как буйный посетитель кафе использовал против него перочинный нож – потому ранение легкое", – сообщили в больнице.
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Ранее сообщалось, что в Киеве из-за возгорания было ограничено движение транспорта на улицах Академика Вильямса и Маршала Конева. Пожар возник в одной из квартир на 4 этаже 22-этажного жилого дома на общей площади 70 кв. м.
Сложность тушения пожара заключалась в том, что подъезд к дому был запаркован частными автомобилями. Спасателям совместно с жителями пришлось их отбуксовывать.
Напомним, под Киевом пожар унес жизнь мамы и дочки, фото: "успела вывести на улицу ребенка, но...".
Ранее Politeka сообщала, что детский сад загорелся в Киеве, малышей эвакуируют из задымленного здания: первые кадры с места ЧП.
Также Politeka писала, что центр Киева в дыму, мощный пожар охватил историческое здание: кадры с места происшествия.