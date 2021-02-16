В Киеве вспыхнул пожар в 9-этажном доме на Воскресенке

Так, в понедельник, 15 февраля загорелась комната одной из квартир на 5 этаже на улице Стальского Сулеймана.

Спасатели вывели на улицу 9 жильцов дома. Пожарные быстро потушили пожар, но верхние этажи затянуло сильным дымом.

На месте происшествия работали 25 спасателей и 6 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за возгорания было ограничено движение транспорта на улицах Академика Вильямса и Маршала Конева. Пожар возник в одной из квартир на 4 этаже 22-этажного жилого дома на общей площади 70 кв. м.

Сложность тушения пожара заключалась в том, что подъезд к дому был запаркован частными автомобилями. Спасателям совместно с жителями пришлось их отбуксовывать.

Напомним, под Киевом пожар унес жизнь мамы и дочки, фото: "успела вывести на улицу ребенка, но...".

Ранее Politeka сообщала, что детский сад загорелся в Киеве, малышей эвакуируют из задымленного здания: первые кадры с места ЧП.

Также Politeka писала, что центр Киева в дыму, мощный пожар охватил историческое здание: кадры с места происшествия.