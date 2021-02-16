Киев в списке регионов-лидеров по суточному приросту заражений коронавирусом

Об этом сообщается на сайте СНБО.

В Киеве подтверждено уже 132 468 случаев коронавируса, за прошедшие сутки этот диагноз поставили еще 308 больным.

По состоянию на 9 утра 16 февраля, COVID-19 унес жизни 2532 киевлян (+1). 88 377 человек выздоровели, из которых 938 за последние сутки – это самый большой показатель среди регионов страны.

Борются с болезнью 41 559 жителей Киева, при этом еще 507 имеют подозрение на инфицирование.

В Киевской области количество зараженных выросло на 136 и достигло 72 039 человек. От последствий болезни умерли 1192 жителя региона (+7), но 65 155 ее побороли (+374).

Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.

На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.

Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.

Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".

Как сообщала Politeka, вакцинация от вируса на Киевщине: названо число людей, которые получат прививку первым делом.

Также сообщалось, что киевляне придумали, как извлечь пользу из снегопадов: Андреевский спуск стал "горнолыжным курортом", видео.