В Киеве орудует группа воров
Об этом сообщил «Киев Оперативный».
Киевляне опубликовали видео, где видно, как на месте инцидента орудует минимум двое мужчин.
«Эти отбросы общества вскрывают кладовые помещения и обворовывают их. Были замечены по нескольким адресам в Дарницком районе. Если кто из узнает - сообщите, плиз», — пишут авторы сообщения.
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Видео можно посмотреть здесь.
Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.
На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.
Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.
Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".
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