В Киеве 13-летняя девочка упала с балкона 14-го этажа

Трагедия произошла 15 февраля в Дарницком районе столицы, сообщили в полиции.

Следственно-оперативная группа проводит проверку и выясняет детали инцидента.

В полиции говорят, что это самоубийство, передает ТСН.

"Происшествие зарегистрировано в Дарницком управлении полиции. Производство открыто по статье 115 часть 1 — умышленное убийство с дополнительной квалификацией — самоубийство.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии", — отметил пресс-офицер Дарницкого управления полиции Киева Евгений Ласкин.

Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.

На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.

Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.

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