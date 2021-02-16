В Киеве 13-летняя девочка упала с балкона 14-го этажа
Трагедия произошла 15 февраля в Дарницком районе столицы, сообщили в полиции.
Следственно-оперативная группа проводит проверку и выясняет детали инцидента.
В полиции говорят, что это самоубийство, передает ТСН.
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"Происшествие зарегистрировано в Дарницком управлении полиции. Производство открыто по статье 115 часть 1 — умышленное убийство с дополнительной квалификацией — самоубийство.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии", — отметил пресс-офицер Дарницкого управления полиции Киева Евгений Ласкин.
Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.
На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.
Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.
Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".
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