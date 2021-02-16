В Киеве 26-летняя женщина родила недоношенного ребенка под присмотром «врача» по видеосвязи
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
По данным медиков, женщина на учете женской консультации не состояла, а бригаду скорой помощи вызвал супруг роженицы.
Ребенок родился недоношенным на 36 неделе беременности. В каком состоянии находится младенец сейчас, не уточняется.
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