В Киеве ожидаются дожди и грозы

Об этом сообщили синоптики Gismeteo.

В столице - период затяжных дождей. Но вскоре будет три солнечных дня с ясным небом и без осадков.

По данным синоптиков, с 16 мая, по 18 мая в Киеве прогнозируют температуру воздуха 23-25 градусов тепла и отсутствие осадков.

В остальные дни небо будет пасмурным. А вот 18 мая ожидается гроза при скорости ветра 15 м/с.

Согласно погодным данным, опубликованным на сайте Gismeteo, до конца мая погода будет пасмурной и дождливой.

Ранее мы писали, что в Киеве впервые провели операцию по трансплантации почки.

В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые пересадили почку от посмертного донора.

У 40-летнего киевлянина около пяти лет назад полностью перестали функционировать почки. Мужчина трижды в неделю ездил на диализ.

Донором для киевлянина стал 57-летний мужчина, который попал в больницу с острой формой инсульта, спасти его не удалось.

Сейчас состояние пациента, перенесшего трансплантацию почки, стабильное. Мужчину ждет длительная реабилитация.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.