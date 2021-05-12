В Киеве ожидаются дожди и грозы
Об этом сообщили синоптики Gismeteo.
В столице - период затяжных дождей. Но вскоре будет три солнечных дня с ясным небом и без осадков.
По данным синоптиков, с 16 мая, по 18 мая в Киеве прогнозируют температуру воздуха 23-25 градусов тепла и отсутствие осадков.
В остальные дни небо будет пасмурным. А вот 18 мая ожидается гроза при скорости ветра 15 м/с.
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Согласно погодным данным, опубликованным на сайте Gismeteo, до конца мая погода будет пасмурной и дождливой.
Ранее мы писали, что в Киеве впервые провели операцию по трансплантации почки.
В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые пересадили почку от посмертного донора.
У 40-летнего киевлянина около пяти лет назад полностью перестали функционировать почки. Мужчина трижды в неделю ездил на диализ.
Донором для киевлянина стал 57-летний мужчина, который попал в больницу с острой формой инсульта, спасти его не удалось.
Сейчас состояние пациента, перенесшего трансплантацию почки, стабильное. Мужчину ждет длительная реабилитация.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.