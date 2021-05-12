В Киеве произошло жуткое ДТП с участием бетономешалки

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

Так, бетоновоз опрокинулся на ул. Леси Курбаса.

За рулем находился нетрезвый 53-летний мужчина, который не справился с управлением - в его крови обнаружили 1,44 промилле.

Водитель грузовика вылетел на главную дорогу в то время, когда по ней ехали велосипедисты - несколько секунд могли бы стоить им жизни.

К счастью, бетономешалка не упала на другие автомобили, а водитель грузовика получил лишь незначительные травмы.

Ранее мы писали, что в Киеве впервые провели операцию по трансплантации почки.

В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые пересадили почку от посмертного донора.

У 40-летнего киевлянина около пяти лет назад полностью перестали функционировать почки. Мужчина трижды в неделю ездил на диализ.

Донором для киевлянина стал 57-летний мужчина, который попал в больницу с острой формой инсульта, спасти его не удалось.

Сейчас состояние пациента, перенесшего трансплантацию почки, стабильное. Мужчину ждет длительная реабилитация.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.