В Киевской области парень убил собственную тетю, чтобы рассчитаться с долгами

Об этом сообщает руководитель полиции области Андрей Небитов.

Правоохранители выяснили, что 31-летний таксист с долгами спланировал и совершил нападение на собственную тетю.

"На первый взгляд - несчастный случай, на самом деле - убийство и тщательно спланированное разбойное нападение ", - сообщил Небитов.

Так, стало известно, что мужчина из Одессы приехал к родственникам в с.Тарасовка в гости, дождался, когда хозяин дома пойдет на дежурство и напал на родственницу.

Он забрал из дома все деньги и пока потерпевшая лежала в беспомощном состоянии горе-племянник пытался имитировать несчастный случай из-за падения с высоты.

В результате женщина погибла. Парня оперативники задержали по горячим следам уже в Одессе.

К слову, в столичной школе вспыхнул пожар - детей экстренно эвакуировали

13 мая в школе, находящейся в Оболонском районе столицы, произошло сильное задымление.

На месте работали сразу пять пожарных машин и две скорые.

"На первом этаже под лестницей аварийного выхода загорелась подсобка. Задымление было по всей школе. Несколько детей надышались дымом. Скорая оказывала помощь", - говорится в сообщении.

Пожар оперативно ликвидировали, к счастью, пострадавших нет.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

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