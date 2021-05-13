В украинской столице произошел взрыв под землей - вспыхнул пожар

В Киеве на Александровской Слободке под землей прогремел взрыв, сообщает "Kyiv Operative".

Из-под земли вылетало пламя. Очевидец рассказал, в этом месте проходит силовой кабель.

Сотрудников спецслужб экстренно выехали на вызов для устранения возгорания.

К слову, в столичной школе вспыхнул пожар - детей экстренно эвакуировали

13 мая в школе, находящейся в Оболонском районе столицы, произошло сильное задымление.

На месте работали сразу пять пожарных машин и две скорые.

"На первом этаже под лестницей аварийного выхода загорелась подсобка. Задымление было по всей школе. Несколько детей надышались дымом. Скорая оказывала помощь", - говорится в сообщении.

Пожар оперативно ликвидировали, к счастью, пострадавших нет.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.