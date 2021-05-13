В украинской столице произошел взрыв под землей - вспыхнул пожар
В Киеве на Александровской Слободке под землей прогремел взрыв, сообщает "Kyiv Operative".
Из-под земли вылетало пламя. Очевидец рассказал, в этом месте проходит силовой кабель.
Сотрудников спецслужб экстренно выехали на вызов для устранения возгорания.
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К слову, в столичной школе вспыхнул пожар - детей экстренно эвакуировали
13 мая в школе, находящейся в Оболонском районе столицы, произошло сильное задымление.
На месте работали сразу пять пожарных машин и две скорые.
"На первом этаже под лестницей аварийного выхода загорелась подсобка. Задымление было по всей школе. Несколько детей надышались дымом. Скорая оказывала помощь", - говорится в сообщении.
Пожар оперативно ликвидировали, к счастью, пострадавших нет.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.