В Киеве скорая ехала сквозь ярмарку на дороге

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Авторы публикации пишут, что на улице Калнышевского в Киеве скорая "с боем" едет сквозь ярмарку, перекрывшую дорогу.

"Домашняя колбаса важнее жизни. Для тех, кто не знает, это кратчайший путь к больнице. Есть и другой путь, но длиннее, а бывает так, что каждая минута на счету", - говорится в сообщении.

К слову, в столичной школе вспыхнул пожар - детей экстренно эвакуировали

13 мая в школе, находящейся в Оболонском районе столицы, произошло сильное задымление.

На месте работали сразу пять пожарных машин и две скорые.

"На первом этаже под лестницей аварийного выхода загорелась подсобка. Задымление было по всей школе. Несколько детей надышались дымом. Скорая оказывала помощь", - говорится в сообщении.

Пожар оперативно ликвидировали, к счастью, пострадавших нет.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.