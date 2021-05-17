Синоптики дали детальный прогноз на неделю в столице
Об этом говорится на сайте Sinoptik.
Так, в понедельник, 17 мая в Киеве будет облачно, дождь будет идти весь день, а к вечеру может усилиться.
Во вторник, 18 мая облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня будет дождь.
В среду, 19 мая погода изменится в середине дня - небо покроется тучами. К вечеру начнется мелкий дождь, который после полудня может пойти сильнее.
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20 мая утро и день будут облачными. Вечер будет ясное небо.
На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь.
В пятницу, 21 мая будет пасмурный день, вечер в Киеве обещает быть ясным..
В субботу, 22 мая в середине дня погода изменится и будет пасмурно до самого вечера, но осадков в этот день не предвидится.
В воскресенье в Киеве будет стоять облачная погода, без осадков.
К слову, в Киеве скорая ехала сквозь ярмарку на дороге
Авторы публикации пишут, что на улице Калнышевского в Киеве скорая "с боем" едет сквозь ярмарку, перекрывшую дорогу.
"Домашняя колбаса важнее жизни. Для тех, кто не знает, это кратчайший путь к больнице. Есть и другой путь, но длиннее, а бывает так, что каждая минута на счету", - говорится в сообщении.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.