В киевском метрополитене остановилось движение поездов

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

Известно, что чрезвычайное происшествие произошло на станции "Арсенальная". Движение в метро остановилось из-за пассажира, который упал на колеи на "красной" ветке метрополитена.

"На место происшествия вызванные медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - сообщили в мэрии.

Об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Ранее мы писали, что изверг избил ребенка до бессознательного состояния.

От полученных телесных повреждений мальчик скончался в больнице, говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Жуткий инцидент произошел летом 2020 года в доме на улице Шолом-Алейхема, что в Деснянском районе.

Медики получили сообщение о том, что из окна многоэтажки выпал 6-летний ребенок.

На месте правоохранители опросили свидетелей и установили, что мальчику нанес телесные повреждения его 38-летний крестный отец, который был пьян.

Суд признал мужчину виновным.

13 лет мужчина будет отбывать наказание в виде лишения свободы.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

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