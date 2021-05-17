В киевском метрополитене остановилось движение поездов
Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.
Известно, что чрезвычайное происшествие произошло на станции "Арсенальная". Движение в метро остановилось из-за пассажира, который упал на колеи на "красной" ветке метрополитена.
"На место происшествия вызванные медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - сообщили в мэрии.
Об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.
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