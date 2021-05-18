В Киевской подземке пассажиры вероятно "забыли" о карантинных ограничениях
18 мая на станции метро "Позняки" образовалась огромная очередь при входе в метрополитен, передает "Страна".
"Утро в Киеве. О карантине все забыли. Дикая толкучка на входе в метро "Позняки". Образовалась из-за того, что закрыли все двери кроме одной на входе в метро. В итоге - огромная толпа и никакой социальной дистанции", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что на днях в киевском метрополитене остановилось движение поездов.
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Известно, что чрезвычайное происшествие произошло на станции "Арсенальная". Движение в метро остановилось из-за пассажира, который упал на колеи на "красной" ветке метрополитена.
"На место происшествия вызванные медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - сообщили в мэрии.
Об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.
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