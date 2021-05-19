В Киеве мотоцикл на большой скорости влетел в легковушку
На Столичном шоссе мотоциклист Honda врезался в автомобиль Hyundai, сообщает "Kyiv Operative".
Автомобилю снесло правую заднюю дверь - мотоциклист погиб сразу же.
На месте работали правоохранительные органы для выяснения обстоятельств аварии. Подробности ДТП не сообщаются.
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Ранее мы писали, что на днях в киевском метрополитене остановилось движение поездов.
Известно, что чрезвычайное происшествие произошло на станции "Арсенальная". Движение в метро остановилось из-за пассажира, который упал на колеи на "красной" ветке метрополитена.
"На место происшествия вызванные медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - сообщили в мэрии.
Об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.