В Киеве мотоцикл на большой скорости влетел в легковушку

На Столичном шоссе мотоциклист Honda врезался в автомобиль Hyundai, сообщает "Kyiv Operative".

Автомобилю снесло правую заднюю дверь - мотоциклист погиб сразу же.

На месте работали правоохранительные органы для выяснения обстоятельств аварии. Подробности ДТП не сообщаются.

Ранее мы писали, что на днях в киевском метрополитене остановилось движение поездов.

Известно, что чрезвычайное происшествие произошло на станции "Арсенальная". Движение в метро остановилось из-за пассажира, который упал на колеи на "красной" ветке метрополитена.

"На место происшествия вызванные медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - сообщили в мэрии.

Об изменениях и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.