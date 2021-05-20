В столичном метро вандалы растрощили важные аппараты
Об этом 19 мая передали в КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.
Оборудование разгромили на станциях "Университет", "Крещатик" и "Академгородок", а на "Арсенальной" его пытались вынести.
Всего для столичной подземки были закуплены 52 дефибриллятора, которые разместили в пассажирских зонах.
"Чтобы предупредить случаи вандализма или кражи, просим сообщать персонал станции и представителей полиции, если действия пассажиров у оборудования кажутся подозрительными", - сообщила администрация метрополитена.
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Дефибриллятор может спасти жизнь человеку, и нужно ответственно относиться к оборудованию.
Ранее мы писали, что в Киеве мотоцикл на большой скорости влетел в легковушку.
На Столичном шоссе мотоциклист Honda врезался в автомобиль Hyundai.
Автомобилю снесло правую заднюю дверь - мотоциклист погиб сразу же.
На месте работали правоохранительные органы для выяснения обстоятельств аварии. Подробности ДТП не сообщаются.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
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