В столичном метро вандалы растрощили важные аппараты

Об этом 19 мая передали в КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

Оборудование разгромили на станциях "Университет", "Крещатик" и "Академгородок", а на "Арсенальной" его пытались вынести.

Всего для столичной подземки были закуплены 52 дефибриллятора, которые разместили в пассажирских зонах.

"Чтобы предупредить случаи вандализма или кражи, просим сообщать персонал станции и представителей полиции, если действия пассажиров у оборудования кажутся подозрительными", - сообщила администрация метрополитена.

Дефибриллятор может спасти жизнь человеку, и нужно ответственно относиться к оборудованию.

Ранее мы писали, что в Киеве мотоцикл на большой скорости влетел в легковушку.

На Столичном шоссе мотоциклист Honda врезался в автомобиль Hyundai.

Автомобилю снесло правую заднюю дверь - мотоциклист погиб сразу же.

На месте работали правоохранительные органы для выяснения обстоятельств аварии. Подробности ДТП не сообщаются.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

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