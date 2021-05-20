Киев последние два дня заливало дождями
Так, например, полностью затопило улицу Татарскую, сообщил в Telegram Киев Оперативный.
"Ничего нового, просто улица Татарская после дождя", - подписали фото авторы.
Вода полностью залила проезжую часть, автомобили оказались заблокированы в водной ловушке.
В некоторых местах из осадков образовались огромные лужи.
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Ранее мы писали, что в Киеве мотоцикл на большой скорости влетел в легковушку.
На Столичном шоссе мотоциклист Honda врезался в автомобиль Hyundai.
Автомобилю снесло правую заднюю дверь - мотоциклист погиб сразу же.
На месте работали правоохранительные органы для выяснения обстоятельств аварии. Подробности ДТП не сообщаются.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.