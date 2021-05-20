В столице Украины произошло страшное ДТП

Водитель вылетел через боковое стекло и пролетел около 10 метров по асфальту.

Инцидент произошел на проспекте Победы, 39, сообщает dtp.kiev.ua

Автомобиль Seat врезался в подземный переход - во время столкновения водитель вылетел через боковое стекло и пролетел примерно 10 м .

Свидетель аварии рассказал, что накануне водитель пытался скрыться от правоохранителей.

По предварительной информации, пострадавший находится в критическом состоянии.

Ранее мы писали, что в Киеве мотоцикл на большой скорости влетел в легковушку.

На Столичном шоссе мотоциклист Honda врезался в автомобиль Hyundai.

Автомобилю снесло правую заднюю дверь - мотоциклист погиб сразу же.

На месте работали правоохранительные органы для выяснения обстоятельств аварии. Подробности ДТП не сообщаются.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

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