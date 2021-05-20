В столице Украины произошло страшное ДТП
Водитель вылетел через боковое стекло и пролетел около 10 метров по асфальту.
Инцидент произошел на проспекте Победы, 39, сообщает dtp.kiev.ua
Автомобиль Seat врезался в подземный переход - во время столкновения водитель вылетел через боковое стекло и пролетел примерно 10 м .
Свидетель аварии рассказал, что накануне водитель пытался скрыться от правоохранителей.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Тушить пожар нечем": стихия охватила поселок, дома сгорают один за другим
Единственный сын Софии Ротару встревожил, показав, чем занимается: «Руслан, береги себя»
"Знаю, кто следующий за Лорак и Лободой продаст страну": Могилевская разозлила новым творением
Известный певец трагически погиб после свадьбы, подробности: "Ты ушел и забрал с собой часть меня…"
По предварительной информации, пострадавший находится в критическом состоянии.
Ранее мы писали, что в Киеве мотоцикл на большой скорости влетел в легковушку.
На Столичном шоссе мотоциклист Honda врезался в автомобиль Hyundai.
Автомобилю снесло правую заднюю дверь - мотоциклист погиб сразу же.
На месте работали правоохранительные органы для выяснения обстоятельств аварии. Подробности ДТП не сообщаются.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.