В Киеве случайный прохожий спас тонущего ребенка
В озере в Днепровском районе столицы начал тонуть мальчик, его спас парень, который был неподалеку.
Очевидцы сняли подвиг на видео, сообщает "Киев сейчас".
Мальчик ушел под воду, а в нескольких метрах от него стояли несколько людей, которые просто наблюдали за происходящим.
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Друг утопающего решил помочь ему, но в какой-то момент подскочил парень, который бросился в воду и вытащил ребенка.
К счастью, обошлось без жертв.
Ранее мы писали, что в Киеве мотоцикл на большой скорости влетел в легковушку.
На Столичном шоссе мотоциклист Honda врезался в автомобиль Hyundai.
Автомобилю снесло правую заднюю дверь - мотоциклист погиб сразу же.
На месте работали правоохранительные органы для выяснения обстоятельств аварии. Подробности ДТП не сообщаются.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.