В Киеве случайный прохожий спас тонущего ребенка

В озере в Днепровском районе столицы начал тонуть мальчик, его спас парень, который был неподалеку.

Очевидцы сняли подвиг на видео, сообщает "Киев сейчас".

Мальчик ушел под воду, а в нескольких метрах от него стояли несколько людей, которые просто наблюдали за происходящим.

Друг утопающего решил помочь ему, но в какой-то момент подскочил парень, который бросился в воду и вытащил ребенка.

К счастью, обошлось без жертв.

Ранее мы писали, что в Киеве мотоцикл на большой скорости влетел в легковушку.

На Столичном шоссе мотоциклист Honda врезался в автомобиль Hyundai.

Автомобилю снесло правую заднюю дверь - мотоциклист погиб сразу же.

На месте работали правоохранительные органы для выяснения обстоятельств аварии. Подробности ДТП не сообщаются.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

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