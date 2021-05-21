В Киеве ранили военного ВСУ
Возле супермаркета на улице Верховинная произошла стрельба - пострадал военнослужащий, сообщает dtp.kiev.ua.
"Между группой мужчин, среди которых были военные, и прохожим возник конфликт. У последнего оказался с собой целый арсенал оружия: две единицы травматического, одна боевая, а также ножи", - говорится в сообщении.
В ходе стрельбы злоумышленник ранил военного в ногу.
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Нарушителя оперативно задержали.
Ранее мы писали, что в Киеве мотоцикл на большой скорости влетел в легковушку.
На Столичном шоссе мотоциклист Honda врезался в автомобиль Hyundai.
Автомобилю снесло правую заднюю дверь - мотоциклист погиб сразу же.
На месте работали правоохранительные органы для выяснения обстоятельств аварии. Подробности ДТП не сообщаются.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
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