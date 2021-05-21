В Киеве подорожает проезд

В мэрии назвали предельную сумму. Так настоящее время вопрос установления нового тарифа рассматривают профильные комиссии горсовета столицы.

Власти заверили, что стоимость проезда не подскочит за 20 гривен.

"Если цена за топливо, электроэнергию растет, то и увеличивается проезд. Ни 25 гривен, ни 20 - не будет", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киеве мотоцикл на большой скорости влетел в легковушку.

На Столичном шоссе мотоциклист Honda врезался в автомобиль Hyundai.

Автомобилю снесло правую заднюю дверь - мотоциклист погиб сразу же.

На месте работали правоохранительные органы для выяснения обстоятельств аварии. Подробности ДТП не сообщаются.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.