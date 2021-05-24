В Киеве поздно вечером пьяный мужчина на пешеходном переходе насмерть сбил пожилую женщину

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Сбив женщину, которая от удара отлетела примерно на 50 метров, водитель сбежал.

Сотрудники оперативно его задержали.

Тест показал, что в его крови содержится 1,74 промилле алкоголя.

Водитель рассказал, что выпил "0,5 и 0,7, литр приняли на троих".

Ранее мы писали, что в Киеве мотоцикл на большой скорости влетел в легковушку.

На Столичном шоссе мотоциклист Honda врезался в автомобиль Hyundai.

Автомобилю снесло правую заднюю дверь - мотоциклист погиб сразу же.

На месте работали правоохранительные органы для выяснения обстоятельств аварии. Подробности ДТП не сообщаются.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.