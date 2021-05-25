В центре столицы Украины ищут бомбу
В Киеве перекрыли ул. Саксаганского из-за сообщения о бомбе, сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua
Полиция Киева получила сообщение о подозрительном предмете, пишет "Сегодня".
"Пока неизвестно, что это - сумка, чемодан или коробка", - сообщили в полиции.
На месте работают взрывотехники и все спецслужбы. Задерживается движение общественного транспорта по улице.
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Ранее мы писали, что в Печерском районе Киева СБУ выявила тайник с оружием и боеприпасами
Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольных систем, которая является объектом критической инфраструктуры.
Правоохранители говорят, что обнаружили такой перечень оружия и боеприпасов: противотанковый гранатомет РПГ-22; автомат АКМ-74; четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг; почти 1 кг пластида; шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним; пять снаряженных магазинов к автомату; 320 патронов калибра 5,45x39 мм.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.