У столичній підземці при цьому додають, що обмеження входу не означає закриття станції, передає vechirniy.kyiv.

Такі заходи пов'язані з необхідністю дотримуватися карантинних заходів, киян просять врахувати це під час поїздок в метро.

Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.

На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.

Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.

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