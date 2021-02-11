Літак "Руслан" ефектно злетів із засніженого аеродрому під Києвом
Найбільший вантажний літак у світі Ан-124-100-150 "Руслан" здійснив демонстраційний політ з аеродрому "Гостомель" у Київській області.
Відео вражаючого польоту розміщений на сторінці Facebook.
"Виліт літака Antonov Airlines із засніженого аеродрому Київ-Антонов-2", – підписано відео.
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