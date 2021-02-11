Проспект Бандери в Києві знову стане московським
Також суд постановив скасувати перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.
Про це написав глава Українського єврейського комітету Едуард Долинський на своїй сторінці в Facebook.
Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним і скасував рішення Київської міськради про перейменування Московського проспекту в проспект Степана Бандери.
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Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.
На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.
Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.
Нагадавши, на Київщині в квартирі спалахнула пожежа через необережність господаря, фото: "лежачи на дивані він...".
Як повідомляла Politeka, вакцинація від вірусу на Київщині: названо число людей, які отримають щеплення насамперед.
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