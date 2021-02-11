В Києві злодії вкрали майно ресторану в центрі міста
Про це передає Київ Оперативний.
Вночі в Києві на вулиці Жилянській сталася крадіжка майна ресторану.
Гірлянда, що прикрашала будівлю ресторану, була викрадена трьома невідомими в захисних масках.
За оцінками власників ресторану, збиток від крадіжки становить 70 тис.гривень.
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На даний момент зловмисників шукає поліція. Момент крадіжки потрапив на відео.
Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.
На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.
Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.
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