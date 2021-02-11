В Києві зник чоловік, який страждає втратою пам'яті
Як повідомляють в "Києві оперативному", Красножона Олексія Леонідовича останній раз бачили біля заправки KLO, що на пр. Бажана. Рухався він у бік станції метро Позняки від станції метро Осокорки.
Чоловік був одягнений у чорну дублянку, на голові шапка-вушанка (хутряна, чорного кольору), сині джинси. Зріст зниклого 170 см.
Якщо у вас є яка-небудь інформація про зниклого чоловіка, повідомте за номером - 0668489880, або на 102.
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Раніше ми писали, в Києві злодії вкрали майно ресторану в центрі міста
Вночі в Києві на вулиці Жилянській сталася крадіжка майна ресторану.
Гірлянда, що прикрашала будівлю ресторану, була викрадена трьома невідомими в захисних масках.
За оцінками власників ресторану, збиток від крадіжки становить 70 тис.гривень.
На даний момент зловмисників шукає поліція. Момент крадіжки потрапив на відео.
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