В Києві зник чоловік, який страждає втратою пам'яті

Як повідомляють в "Києві оперативному", Красножона Олексія Леонідовича останній раз бачили біля заправки KLO, що на пр. Бажана. Рухався він у бік станції метро Позняки від станції метро Осокорки.

Чоловік був одягнений у чорну дублянку, на голові шапка-вушанка (хутряна, чорного кольору), сині джинси. Зріст зниклого 170 см.

Якщо у вас є яка-небудь інформація про зниклого чоловіка, повідомте за номером - 0668489880, або на 102.

Раніше ми писали, в Києві злодії вкрали майно ресторану в центрі міста

Вночі в Києві на вулиці Жилянській сталася крадіжка майна ресторану.

Гірлянда, що прикрашала будівлю ресторану, була викрадена трьома невідомими в захисних масках.

За оцінками власників ресторану, збиток від крадіжки становить 70 тис.гривень.

На даний момент зловмисників шукає поліція. Момент крадіжки потрапив на відео.

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