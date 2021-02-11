Киянин 20 років зносив сміття в 2-кімнатну квартиру

Чоловік жив зі своєю матір'ю, яка врешті-решт не витримала і звернулася в поліцію і комунальні служби, щоб звільнити приміщення, передає "Київ медіа".

"Вона є власницею і повідомила про те, що її син на ім'я Євген постійно стягує сміття в квартиру. Мати проти, щоб син збирав сміття", - розповів дільничний офіцер Голосіївського управління поліції.

Для звільнення квартири від мотлоху, матері чоловіка довелося викликати поліцію.

Сусіди любителя мотлоху давно скаржаться на антисанітарію, тарганів і щурів, які розводяться в його квартирі, запах з житла також не був рідкістю.

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Як повідомляють в "Києві оперативному", Красножона Олексія Леонідовича останній раз бачили біля заправки KLO, що на пр. Бажана. Рухався він у бік станції метро Позняки від станції метро Осокорки.

Чоловік був одягнений у чорну дублянку, на голові шапка-вушанка (хутряна, чорного кольору), сині джинси. Зріст зниклого 170 см.

Якщо у вас є яка-небудь інформація про зниклого чоловіка, повідомте за номером-0668489880, або на 102.

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