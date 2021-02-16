В Києві спалахнула пожежа в 9-поверховому будинку на Воскресенці

Так, у понеділок, 15 лютого загорілася кімната однієї з квартир на 5 поверсі на вулиці Стальського Сулеймана.

Рятувальники вивели на вулицю 9 мешканців будинку. Пожежники швидко загасили пожежу, але верхні поверхи затягнуло сильним димом.

На місці події працювали 25 рятувальників та 6 одиниць техніки. Причина загоряння встановлюється.

Раніше повідомлялося, що в Києві через загоряння було обмежено рух транспорту на вулицях Академіка Вільямса і Маршала Конєва. Пожежа виникла в одній з квартир на 4 поверсі 22-поверхового житлового будинку на загальній площі 70 кв. м.

Складність гасіння пожежі полягала в тому, що під'їзд до будинку був запаркований приватними автомобілями. Рятувальникам спільно з мешканцями довелося їх відбуксовувати.

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