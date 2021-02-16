Київ у списку регіонів-лідерів за добовим приростом заражень коронавірусом

Про це повідомляється на сайті РНБО.

У Києві підтверджено вже 132 468 випадків коронавірусу, за минулу добу цей діагноз поставили ще 308 хворим.

Станом на 9 ранку 16 лютого, COVID-19 забрав життя 2532 киян (+1). 88 377 осіб видужали, з яких 938 за останню добу – це найбільший показник серед регіонів країни.

Борються з хворобою 41 559 жителів Києва, при цьому ще 507 мають підозру на інфікування.

У Київській області кількість заражених зросла на 136 і досягла 72 039 осіб. Від наслідків хвороби померли 1192 жителі регіону (+7), але 65 155 її побороли (+374).

Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.

На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.

Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.

Нагадавши, на Київщині в квартирі спалахнула пожежа через необережність господаря, фото: "лежачи на дивані він...".

Як повідомляла Politeka, вакцинація від вірусу на Київщині: названо число людей, які отримають щеплення насамперед.

Також повідомлялося, що кияни придумали, як отримати користь зі снігопадів: Андріївський узвіз став "гірськолижним курортом", відео.