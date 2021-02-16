В Києві орудує група злодіїв
Про це повідомив «Київ Оперативний».
Кияни опублікували відео, де видно, як на місці інциденту орудує мінімум двоє чоловіків.
"Ці покидьки суспільства розкривають комори приміщення і обкрадають їх. Були помічені за кількома адресами в Дарницькому районі. Якщо хто з дізнається-повідомте, плиз», — пишуть автори повідомлення.
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Відео можна подивитися тут.
Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.
На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.
Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.
Нагадавши, на Київщині в квартирі спалахнула пожежа через необережність господаря, фото: "лежачи на дивані він...".
Як повідомляла Politeka, вакцинація від вірусу на Київщині: названо число людей, які отримають щеплення насамперед.
Також повідомлялося, що кияни придумали, як отримати користь зі снігопадів: Андріївський узвіз став "гірськолижним курортом", відео.