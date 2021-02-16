В Києві 26-річна жінка народила недоношену дитину під наглядом "лікаря" по відеозв'язку

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

За даними медиків, жінка на обліку жіночої консультації не перебувала, а бригаду швидкої допомоги викликав чоловік породіллі.

Дитина народилася недоношеною на 36 тижні вагітності. В якому стані знаходиться немовля зараз, не уточнюється.

Раніше ми вже писали, що в Києві на станції «Контрактова площа» ввечері, 9 лютого, люди не дотримуючись соціальної дистанції, намагалися прорватися до поїздів.

На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.

Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.

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